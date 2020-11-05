Тимашов может не остаться в «Детройте». Раньше им интересовались в КХЛ
14:01
Нападающий Дмитро Тимашов, который находится в статусе ограниченно свободного агента, пока не принял решения относительно своего будущего. Он может отказаться от предложения «Детройта», сообщает Detroit News.
24-летний швед, который родился на Украине, в этом году имел предложение от клуба КХЛ. Но тогда он решил остаться в Северной Америке.
В прошедшем сезоне он успел сыграть за «Торонто» и «Детройт». В составе «Ред Уингз» форвард провел только 5 матчей и очко не набрал.