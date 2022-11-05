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Сегодня, 10:57

Тихонов считает, что Россия может создать лучшую хоккейную лигу в мире, вернув всех россиян из НХЛ

Алина Савинова
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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал, при каком условии Россия может создать сильнейшую хоккейную лигу в мире.

«Я убежден, что мы можем сделать сильнейшую хоккейную лигу в мире. Наши ребята разрывают НХЛ, бьют всевозможные рекорды. Если бы у нас в хоккее наверху была нормальная голова, мы бы создали такую лигу, которой все будут завидовать.

Надо вернуть всех россиян из НХЛ и распределить по нашим клубам. Уровень лиги вырастет в три раза, посещаемость увеличится вдвое. С нашими ресурсами можно спокойно сделать лигу лучше, чем в США и Канаде", — приводит «РБ Спорт» слова Тихонова.

Отметим, что за период с 1983 по 2022 годы в регулярных чемпионатах НХЛ выступали 282 российских хоккеиста. На данный момент форвард «Вашингтона» Александр Овечкин занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. На его счету 786 заброшенных шайб.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tihonov-nado-vernut-vseh-rossiyan-iz-nhl-i-sozdat-sil-nejshuyu-ligu-v-mire/
Хоккей
НХЛ
Александр Тихонов
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 11 8 3 17
2 Нью-Джерси 11 8 3 16
3 Айлендерс 11 7 4 14
4 Рейнджерс 12 6 6 14
5 Филадельфия 10 5 5 12
6 Вашингтон 12 5 7 12
7 Питтсбург 11 4 7 10
8 Коламбус 11 3 8 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 11 10 1 20
2 Баффало 11 7 4 14
3 Тампа-Бэй 11 6 5 13
4 Флорида 11 6 5 13
5 Детройт 10 5 5 12
6 Торонто 11 5 6 12
7 Монреаль 11 5 6 11
8 Оттава 10 4 6 8
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 11 7 4 15
2 Виннипег 10 6 4 13
3 Чикаго 11 5 6 12
4 Колорадо 10 5 5 11
5 Миннесота 11 5 6 11
6 Нэшвилл 11 4 7 9
7 Аризона 10 3 7 7
8 Сент-Луис 9 3 6 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 12 10 2 20
2 Эдмонтон 11 7 4 14
3 Сиэтл 12 6 6 14
4 Лос-Анджелес 13 6 7 13
5 Калгари 9 5 4 10
6 Ванкувер 11 3 8 8
7 Сан-Хосе 13 3 10 8
8 Анахайм 11 3 8 7
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10.11
5.11 02:00
Каролина – Баффало
 5 : 3
5.11 20:00
Детройт – Айлендерс
- : -
5.11 21:00
Коламбус – Колорадо
 - : -
5.11 22:00
Виннипег – Чикаго
 - : -
5.11 23:00
Эдмонтон – Даллас
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 11 24
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 11 22
Эрик Карлссон

Эрик Карлссон

Сан-Хосе

 13 18
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 11 12
Эрик Карлссон

Эрик Карлссон

Сан-Хосе

 13 10
Виктор Олофссон

Виктор Олофссон

Баффало

11 9
И КН
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 7 1.40
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 4 1.72
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