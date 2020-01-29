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Ти Джей Оши: «Сейчас вся команда будет играть на Овечкина»

08:13
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Нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши поделился мнением о капитане команды Александре Овечкине. Ранее он вышел на девятое место в списке лучших снайперов за всю историю лиги.

— Думаю, что сейчас вся команда будет играть на него, для него будут создавать голевые моменты. Приятно думать, что мы станем свидетелями его 700-й шайбы, будем в этот момент с ним в одной команде, — приводит слова Оши российская версия официального сайта лиги. — Нам очень повезло, что мы можем наблюдать за тем, о чем другие только могут только рассуждать.

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