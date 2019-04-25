Американский нападающий "Вашингтона" Ти Джей Оши, который восстанавливается после операции на ключице, присутствовал на седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли своей команды против "Каролины" (3:4 2ОТ), информирует официальный Инстаграм НХЛ.

Оши получил травму в четвертом матче первого раунда против "Каролины" (1:2). Счет в серии стал 4-3 в пользу "Харрикейнз". "Каролина" вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с "Айлендерс".

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков​