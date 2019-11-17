НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Ти Джей Оши: «Когда не забиваешь, тяжело не раздражаться»

09:37
Теги:

Нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши отметил, что его команде удалось сохранить концентрацию в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (3:2 Б). По его словам, важно было правильно реагировать на упущенные моменты.

— Обычно так и бывает. Когда много моментов, но не забиваешь, тяжело возвращаться на скамейку после смены и не быть раздраженным, — цитирует официальный сайт НХЛ Оши. — Но мы в этом матче не допускали разочарования. У нас были моменты, я имел пару шансов, но не везло. Нужно просто вернуться на скамейку и ждать следующей смены. Было приятно видеть, как ребята показывали такую зрелую игру.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир