Ти Джей Оши: «Когда не забиваешь, тяжело не раздражаться»

Нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши отметил, что его команде удалось сохранить концентрацию в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (3:2 Б). По его словам, важно было правильно реагировать на упущенные моменты.

— Обычно так и бывает. Когда много моментов, но не забиваешь, тяжело возвращаться на скамейку после смены и не быть раздраженным, — цитирует официальный сайт НХЛ Оши. — Но мы в этом матче не допускали разочарования. У нас были моменты, я имел пару шансов, но не везло. Нужно просто вернуться на скамейку и ждать следующей смены. Было приятно видеть, как ребята показывали такую зрелую игру.