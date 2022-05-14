The Washington Post: «Вылет «Вашингтона» в первом раунде превратился в неприятную традицию»

Журналист The Washington Post Барри Сврлуга подвел итоги выступления «Вашингтона» в плей-офф НХЛ, где «Кэпиталз» в первом раунде проиграли «Флориде» (2-4).

«На дворе уже не 2018 году. В серии с «Флоридой» приняли участие восемь человек, которые выигрывали Кубок Стэнли в составе «Кэпиталз». И все они — важная часть нынешней команды. Овечкин и Бэкстрем — все еще лидеры. Оши и Карлсон идут следом. И, возможно, в этом и проблема.

Ови — 36 лет. Бэксу — 34. Они все еще могут приносить результат, что отчетливо показал регулярный чемпионат. Но все отчетливее чувствуется необходимость появления новой волны молодых игроков в составе.

В 2008 году «Вашингтон» впервые попал в плей-офф вместе с Овечкиным и Бэкстрем. И с тех пор лишь раз не боролся за Кубок Стэнли.

Но теперь вылет в первом раунде превратился в неприятную традицию. Теперь весна в Вашингтоне заканчивается очень быстро», — написал журналист.

«Кэпиталз» не могут преодолеть первую стадию Кубка Стэнли с 2019 года. В 2018 году «Вашингтон» впервые в истории выиграл Кубок Стэнли.