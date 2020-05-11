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The Hockey Writers: Жердев и Филатов — в рейтинге худших драфт-пиков «Коламбуса»

05:33
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Портал The Hockey Writers составил рейтинг неудачных выборов «Коламбуса» на драфте НХЛ за 20-летнеюю историю клуба. В топ-4 вошли два россиянина — Николай Жердев и Никита Филатов.

Жердева выбрали на драфте 2003 года под четвертым общим номером. В 283 матчах за «Коламбус» он набрал 181 (76+105) очко.

Никита Филатов на драфте 2008 года был выбран под общим шестым номером. В 44 матчах в составе «Коламбуса» он набрал 16 (6+7) очков.

Также в рейтинг попали Жильбер Брюле и Александр Пикар.

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