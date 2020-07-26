The Hockey Writers: Овечкин попал в рейтинг лучших новичков в истории НХЛ

Портал The Hockey Writers составил рейтинг лучших новичков в истории НХЛ. В него попал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

В сезоне-2005/06 в 81 матче он забил 52 гола и сделал 54 результативные передачи. Россиянин выиграл «Колдер Трофи» и разделил третье место в снайперской гонке с Ильей Ковальчуком.

Также в рейтинг в произвольном порядке попали: Уэйн Гретцки, Теему Селянне, Терри Савчук, Тони Эспозито, Сидни Кросби, Марио Лемье, Брайан Литч, Майк Босси и Рей Бурк.