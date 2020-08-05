The Hockey News: «Теперь будущее «Рейнджерс» за Шестеркиным»

Журнал The Hockey News считает, что поражение в серии от «Каролины» подвело черту под карьерой голкипера Хенрика Лундквиста в «Рейнджерс».

«В последнем матче «Король» мог наблюдать за происходящим только со стороны. Но и его наследник не смог ничего противопоставить сопернику: «Каролина» в третий раз подряд победила «Рейнджерс» и выбила клуб из Нью-Йорка из плей-офф.

Хенрик Лундквист не стал причиной этих неудач. Но он проиграл дуэль Петру Мразеку в первых двух встречах. Теперь будущее за Шестеркиным. И не стоит придавать слишком большого внимания тому, что и россиянин выглядел слабее Джеймса Раймера, который прекрасно проявил себя в решающем матче.

Шестеркин сделал, что только мог, чтобы дать команде шанс зацепиться в серии. Но не получил никакой поддержки от нападения нью-йоркцев.

Это конец эпохи. Неизбежный. Лундквист провел 129 матчей плей-офф подряд за «Рейнджерс». Когда он объявит о завершении карьеры, то его свитер должен быть поднят под своды арены. И даже такое окончания не должно что-то изменить».

"Рейнджерс" в квалификационном раунде проиграл "Каролине" со счетом 0-3 в серии. Шведский голкипер защищал ворота команды в первых двух встречах.