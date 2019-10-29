The Hockey News: «Соперники будут целиться в больное плечо Тарасенко»

Обозреватель журнала The Hockey News Кен Кэмпбелл рассказал, как скажется травма плеча нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко на игроке и команде. Российский форвард перенесет операцию и пропустит пять месяцев.

— Понятно, что с травмой плеча Тарасенко — уже не такой эффективный игрок. Это продемонстрировал прошлый плей-офф, когда он получил травму в финале Кубка Стэнли, а затем в пяти встречах забросил только одну шайбу и сделал две передачи.

Очевидно, что Тарасенко испытывает очень серьезные проблемы с плечом, которые нельзя было исправить хирургическим способом за один раз. Если бы я был соперником «Сент-Луиса» в плей-офф, то первым бы делом целился в больное плечо и был в него каждую смену. Это плечо рискует стать проблемой и для самого хоккеиста, и для «Сент-Луиса, — написал Кэмпбелл.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков