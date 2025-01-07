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Сегодня, 17:15

Шестеркин вошел в рейтинг 100 самых влиятельных людей в мире хоккея, Овечкин — нет

The Hockey News не включил Овечкина в топ-100 самых влиятельных людей в мире хоккея
Сергей Ярошенко
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Игорь Шестеркин и Александр Овечкин.
Фото Getty Images

Журнал The Hockey News представил ежегодный рейтинг 100 самых влиятельных людей в мире хоккея.

Единственным россиянином в списке — на 41-м месте — стал вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин. В декабре 2024 года 29-летний россиянин подписал 8-летний контракт на 92 миллиона долларов, по которому он станет самым высокооплачиваемым вратарем в истории НХЛ со средней зарплатой 11,5 миллиона долларов.

Кроме Шестеркина из действующих хоккеистов в рейтинг вошли: форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (5-й), форвард «Торонто» Остон Мэттьюс (9-й), нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби (14-й), нападающий «Торонто» Митч Марнер (30-й), форвард «Колорадо» Нейтан Маккиннон (58-й), вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери (83-й), защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз (88-й) и нападающий «Чикаго» Коннор Бедард (99-й).

Александр Овечкин празднует гол Дилана Строума в&nbsp;матче &laquo;Вашингтон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Рейнджерс&raquo; (7:4) 4&nbsp;января в&nbsp;Вашингтоне. «Один Майкл Джордан». Овечкин сделал еще шаг к вершине Гретцки

Примечательно, что в список не был включен форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, которому осталось 22 гола до повторения снайперского рекорда легендарного Уэйна Гретцки по шайбам в истории НХЛ.

В первую тройку рейтинга The Hockey News вошли комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, исполнительный директор Профсоюза хоккеистов НХЛ (NHLPA) Марти Уолш и заместитель Беттмэна — Билл Дейли.

Источник: The Hockey News
Александр Овечкин
Игорь Шестеркин
Коннор Макдэвид
Марк-Андре Флери
Митч Марнер
Нэйтан Маккиннон
Остон Мэттьюс
Сидни Кросби
НХЛ
Гэри Беттмэн
Коннор Бедард
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 40 26 14 56
2 Нью-Джерси 43 25 18 53
3 Каролина 40 24 16 50
4 Питтсбург 41 17 24 41
5 Коламбус 40 17 23 40
6 Филадельфия 40 17 23 39
7 Рейнджерс 39 18 21 37
8 Айлендерс 40 15 25 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 41 26 15 54
2 Флорида 41 24 17 50
3 Бостон 42 20 22 45
4 Тампа-Бэй 37 20 17 42
5 Монреаль 40 19 21 41
6 Оттава 38 19 19 40
7 Детройт 39 17 22 38
8 Баффало 41 15 26 35
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 41 27 14 56
2 Миннесота 40 25 15 54
3 Колорадо 41 25 16 51
4 Даллас 38 24 14 49
5 Сент-Луис 41 19 22 42
6 Юта 39 17 22 41
7 Нэшвилл 40 13 27 33
8 Чикаго 40 13 27 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 39 27 12 57
2 Лос-Анджелес 38 23 15 51
3 Эдмонтон 39 24 15 51
4 Ванкувер 39 18 21 45
5 Калгари 39 18 21 43
6 Анахайм 39 17 22 38
7 Сиэтл 41 17 24 37
8 Сан-Хосе 42 13 29 32
Результаты / календарь
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7.01 03:00
Баффало – Вашингтон
 4 : 3 Б
7.01 03:30
Монреаль – Ванкувер
 5 : 4 ОТ
7.01 05:00
Колорадо – Флорида
 3 : 1
7.01 06:00
Сиэтл – Нью-Джерси
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