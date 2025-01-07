Шестеркин вошел в рейтинг 100 самых влиятельных людей в мире хоккея, Овечкин — нет
Журнал The Hockey News представил ежегодный рейтинг 100 самых влиятельных людей в мире хоккея.
Единственным россиянином в списке — на 41-м месте — стал вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин. В декабре 2024 года 29-летний россиянин подписал 8-летний контракт на 92 миллиона долларов, по которому он станет самым высокооплачиваемым вратарем в истории НХЛ со средней зарплатой 11,5 миллиона долларов.
Кроме Шестеркина из действующих хоккеистов в рейтинг вошли: форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (5-й), форвард «Торонто» Остон Мэттьюс (9-й), нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби (14-й), нападающий «Торонто» Митч Марнер (30-й), форвард «Колорадо» Нейтан Маккиннон (58-й), вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери (83-й), защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз (88-й) и нападающий «Чикаго» Коннор Бедард (99-й).
Примечательно, что в список не был включен форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, которому осталось 22 гола до повторения снайперского рекорда легендарного Уэйна Гретцки по шайбам в истории НХЛ.
В первую тройку рейтинга The Hockey News вошли комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, исполнительный директор Профсоюза хоккеистов НХЛ (NHLPA) Марти Уолш и заместитель Беттмэна — Билл Дейли.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|40
|26
|14
|56
|2
|Нью-Джерси
|43
|25
|18
|53
|3
|Каролина
|40
|24
|16
|50
|4
|Питтсбург
|41
|17
|24
|41
|5
|Коламбус
|40
|17
|23
|40
|6
|Филадельфия
|40
|17
|23
|39
|7
|Рейнджерс
|39
|18
|21
|37
|8
|Айлендерс
|40
|15
|25
|37
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|41
|26
|15
|54
|2
|Флорида
|41
|24
|17
|50
|3
|Бостон
|42
|20
|22
|45
|4
|Тампа-Бэй
|37
|20
|17
|42
|5
|Монреаль
|40
|19
|21
|41
|6
|Оттава
|38
|19
|19
|40
|7
|Детройт
|39
|17
|22
|38
|8
|Баффало
|41
|15
|26
|35
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|41
|27
|14
|56
|2
|Миннесота
|40
|25
|15
|54
|3
|Колорадо
|41
|25
|16
|51
|4
|Даллас
|38
|24
|14
|49
|5
|Сент-Луис
|41
|19
|22
|42
|6
|Юта
|39
|17
|22
|41
|7
|Нэшвилл
|40
|13
|27
|33
|8
|Чикаго
|40
|13
|27
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|39
|27
|12
|57
|2
|Лос-Анджелес
|38
|23
|15
|51
|3
|Эдмонтон
|39
|24
|15
|51
|4
|Ванкувер
|39
|18
|21
|45
|5
|Калгари
|39
|18
|21
|43
|6
|Анахайм
|39
|17
|22
|38
|7
|Сиэтл
|41
|17
|24
|37
|8
|Сан-Хосе
|42
|13
|29
|32
|7.01
|03:00
|
Баффало – Вашингтон
|4 : 3 Б
|7.01
|03:30
|
Монреаль – Ванкувер
|5 : 4 ОТ
|7.01
|05:00
|
Колорадо – Флорида
|3 : 1
|7.01
|06:00
|
Сиэтл – Нью-Джерси
|2 : 3