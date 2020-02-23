Газета The Globe and Mail назвала капитана «Вашингтона» Александра Овечкина лучшим снайпером в истории лиги. Россиянин преодолел рубеж в 700 заброшенных шайб в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (2:3).

— Пока вы читаете эти строки, Александр Овечкин уже забросил 700-ю шайбу. Он приближается к Бретту Халлу и Филу Эспозито.

Если он проведет еще пару сезонов, а он проведет, так как, цитируя самого хоккеиста: «Русская машина никогда не ломается», — он будет приближаться к Горди Хоу и Уэйну Гретцки.

Но россиянин уже доказал, что он — лучший снайпер в истории хоккея.

Когда Гретцки забивал по 70, 80 ли даже 90 шайб за сезон, то он поражал ворота какого-то тощего идиота, который боялся выйти из ворот, так как толком не умел стоять на коньках. К тому же Уэйну повезло на помощников, если вы помните.

Овечкин провел всю карьеру, продираясь сквозь ряды злых и жестких защитников. На его пути вставали крупные и мастеровитые вратари, облаченные в такую экипировку, будто на них будут тренировать сторожевых собак.

Еще показательнее, что никто из сверстников Александра и близко не демонстрирует такой результативности. Ближе всех подобрался Сидни Кросби — и у него на 250 голов меньше.