7 мая, 16:50

The Athletic: у «Вашингтона» минимальные шансы на победу в Кубке Стэнли

Камила Абдурахманова
корреспондент

Североамериканский журналист Джеймс Миртл опубликовал статью на сайте The Athletic, в которой оценил шансы команд на победу в Кубке Стэнли-2025.

Согласно его прогнозам, наибольшие шансы на победу у «Каролины Харрикейнз» — 21 процент. У «Торонто Мэйпл Лифс» — 16 процентов, у «Эдмонтон Ойлерз» — 15 процентов, у «Даллас Старз» и «Виннипег Джетс» — по 14 процентов, у «Флорида Пантерз» — 11 процентов, у «Вегас Голден Найтс» — 6 процентов, а у «Вашингтон Кэпиталз» — всего 2 процента.

Текущие счета в сериях Кубка Стэнли-2025 следующие:

«Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз» — 0-1
«Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз» — 1-0
«Вегас Голден Найтс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 0-1
«Виннипег Джетс» — «Даллас Старз» — 0-0

