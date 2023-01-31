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Сегодня, 12:18

The Athletic сообщил, как изменилась рыночная стоимость Овечкина, Кузнецова и Орлова

Мария Гусева
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Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.
Фото USA Today Sports

Журналисты издания The Athletic Дом Лущишин и Шейна Голдман составили рейтинги клубов НХЛ с оценкой рыночной стоимости хоккеистов в зависимости от их выступления в текущем сезоне, а также подсчитали прибавочную стоимость — разницу между рыночной стоимостью и кэпхитом игроков.

По данным обозревателей, рыночная стоимость российского капитана «Вашингтона» Александра Овечкина осталась прежней. Она равняется кэпхиту 37-летнего форварда — 9,5 миллиона долларов. В нынешнем сезоне Овечкин провел 51 матч и набрал 54 (32+22) очка.

Стоимость еще одного нападающего «Кэпиталз» Евгения Кузнецова, который получает в год 7,8 миллиона долларов, упала почти в два раза и составляет 4,2 миллиона долларов. В текущем сезоне 30-летний Кузнецов провел 51 матч, в которых набрал 41 (6+35) очко.

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов вырос в стоимости на 2,8 миллиона долларов. Теперь рыночная стоимость 31-летнего игрока равняется 7,9 миллиона долларов, кэпхит — 5,1 миллиона долларов в год. В сезоне-2022/23 Орлов провел 36 матчей и набрал 17 (3+14) очков.

Александр Овечкин
Дмитрий Орлов
Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 49 32 17 72
2 Нью-Джерси 49 32 17 68
3 Рейнджерс 49 27 22 62
4 Вашингтон 52 26 26 58
5 Питтсбург 49 24 25 57
6 Айлендерс 52 25 27 55
7 Филадельфия 51 21 30 51
8 Коламбус 50 15 35 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 50 38 12 81
2 Торонто 51 31 20 70
3 Тампа-Бэй 48 32 16 65
4 Баффало 49 26 23 56
5 Флорида 52 24 28 54
6 Детройт 48 21 27 50
7 Оттава 49 23 26 49
8 Монреаль 50 20 30 44
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 51 28 23 66
2 Виннипег 52 32 20 65
3 Миннесота 48 27 21 58
4 Колорадо 48 27 21 57
5 Нэшвилл 48 24 24 54
6 Сент-Луис 51 23 28 49
7 Аризона 50 16 34 38
8 Чикаго 48 15 33 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Сиэтл 49 29 20 63
2 Вегас 51 29 22 62
3 Лос-Анджелес 52 28 24 62
4 Эдмонтон 50 28 22 60
5 Калгари 50 24 26 57
6 Ванкувер 49 20 29 43
7 Сан-Хосе 51 15 36 41
8 Анахайм 50 16 34 37
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31.01 04:00
Виннипег – Сент-Луис
 4 : 2
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 50 92
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 48 76
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 48 72
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 50 41
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 50 38
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

49 34
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 32 1.90
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 38 2.26
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 24 2.26
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