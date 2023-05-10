The Athletic: «Сан-Хосе» выберет Мичкова в первом раунде драфта НХЛ

«Сан-Хосе Шаркс» выберет нападающего петербургского СКА Матвея Мичкова в первом раунде драфта НХЛ, сообщает The Athletic.

По итогам драфт-лотереи «Сан-Хосе» получил право четвертого выбора на драфте 2023 года. По данным издания, «Шаркс» использует свою первую возможность в пользу драфт-пика 18-летнего россиянина.

Ранее Мичков получил второй номер в финальном рейтинге выступающих не в Северной Америки игроков центрального скаутского бюро НХЛ. Первый раунд драфта НХЛ состоится в Нэшвилле 28 июня.

В текущем сезоне Мичков выступал на правах аренды за «Сочи». Нападающий набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В конце апреля «Сочи» объявил о возвращении Мичкова в СКА.