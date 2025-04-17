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Сегодня, 15:59

The Athletic: Панарин заплатил компенсацию сотруднице «Рейнджерс» после обвинений в сексуальном насилии

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Артемий Панарин.
Фото Imagn Images

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин и компания Madison Square Garden Sports, которой принадлежит команда из Нью-Йорка, выплатили финансовую компенсацию бывшей сотруднице клуба в прошлом году после того, как она заявила, что Панарин подверг ее сексуальному насилию, сообщает The Athletic.

По информации источника, в августе 2024 году девушка покинула клуб и заключила соглашение о неразглашении с представителями компании и хоккеиста. Отмечается, что об инциденте она сообщила команде примерно через три месяца после случившегося. Это произошло в рамках расследования другого дела, в котором девушку обвинили в том, что она поделилась успокоительным лекарством с одним из игроков во время перелета. Позже она была отправлена в оплачиваемый отпуск до окончания расследования. В это время представители MSG Sport просили сотрудников не распространять информацию о девушке.

Предполагаемый инцидент произошел в декабре 2023 года во время выезда «Рейнджерс». Панарин и девушка, которая регулярно сопровождала команду в поездках, были на послематчевой встрече в отеле вместе с другими игроками и сотрудниками клуба. По словам одного из сотрудников «Ренйджерс», Панарин забрал у нее телефон и сказал, что вернет его только в том случае, если она заберет его из гостиничного номера нападающего. Когда она зашла в его номер, Панарин прижал ее к кровати. Она оттолкнула его, взяла свой телефон и вышла из комнаты.

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Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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НХЛ, расписание и результаты: «Питтсбург» — «Вашингтон», «Рейнджерс» — «Тампа» и другие матчи 18 апреля
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 81 51 30 111
2 Каролина 81 47 34 99
3 Нью-Джерси 82 42 40 91
4 Коламбус 81 39 42 87
5 Рейнджерс 81 38 43 83
6 Айлендерс 81 35 46 82
7 Питтсбург 81 33 48 78
8 Филадельфия 81 33 48 76
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 81 51 30 106
2 Тампа-Бэй 81 47 34 102
3 Флорида 82 47 35 98
4 Оттава 81 44 37 95
5 Монреаль 82 40 42 91
6 Детройт 81 39 42 85
7 Баффало 81 35 46 77
8 Бостон 82 33 49 76
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 82 56 26 116
2 Даллас 82 50 32 106
3 Колорадо 82 49 33 102
4 Миннесота 82 45 37 97
5 Сент-Луис 82 44 38 96
6 Юта 82 38 44 89
7 Нэшвилл 82 30 52 68
8 Чикаго 82 25 57 61
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 50 32 110
2 Лос-Анджелес 81 48 33 105
3 Эдмонтон 82 48 34 101
4 Калгари 81 40 41 94
5 Ванкувер 82 38 44 90
6 Анахайм 82 35 47 80
7 Сиэтл 82 35 47 76
8 Сан-Хосе 82 20 62 52
Результаты / календарь
7.04
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
13.04
14.04
15.04
16.04
17.04
18.04
17.04 02:00
Виннипег – Анахайм
 2 : 1 ОТ
17.04 02:00
Монреаль – Каролина
 4 : 2
17.04 02:30
Нью-Джерси – Детройт
 2 : 5
17.04 03:00
Нэшвилл – Даллас
 5 : 1
17.04 05:00
Ванкувер – Вегас
 1 : 4
17.04 05:30
Сан-Хосе – Эдмонтон
 0 : 3
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