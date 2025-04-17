The Athletic: Панарин заплатил компенсацию сотруднице «Рейнджерс» после обвинений в сексуальном насилии

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин и компания Madison Square Garden Sports, которой принадлежит команда из Нью-Йорка, выплатили финансовую компенсацию бывшей сотруднице клуба в прошлом году после того, как она заявила, что Панарин подверг ее сексуальному насилию, сообщает The Athletic.

По информации источника, в августе 2024 году девушка покинула клуб и заключила соглашение о неразглашении с представителями компании и хоккеиста. Отмечается, что об инциденте она сообщила команде примерно через три месяца после случившегося. Это произошло в рамках расследования другого дела, в котором девушку обвинили в том, что она поделилась успокоительным лекарством с одним из игроков во время перелета. Позже она была отправлена в оплачиваемый отпуск до окончания расследования. В это время представители MSG Sport просили сотрудников не распространять информацию о девушке.

Предполагаемый инцидент произошел в декабре 2023 года во время выезда «Рейнджерс». Панарин и девушка, которая регулярно сопровождала команду в поездках, были на послематчевой встрече в отеле вместе с другими игроками и сотрудниками клуба. По словам одного из сотрудников «Ренйджерс», Панарин забрал у нее телефон и сказал, что вернет его только в том случае, если она заберет его из гостиничного номера нападающего. Когда она зашла в его номер, Панарин прижал ее к кровати. Она оттолкнула его, взяла свой телефон и вышла из комнаты.