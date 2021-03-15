Thе Athletic: Овечкин сам решил отложить переговоры по новому контракту с «Вашингтоном»

«Вашингтон» намерен подписать новый контракт с капитаном команды Александром Овечкиным. Однако россиянин сам решил отложить переговоры на некоторое время, сообщает The Athletic.

Генеральный менеджер «Кэпиталз» Брайан Маклеллан уже общался с Овечкиным, который лично ведет все переговоры, по этому вопросу.

Стороны решили взять некоторую паузу и дождаться того времени, когда прояснятся условия проведения следующего сезона НХЛ.

35-летний Овечкин после нынешнего сезона может стать неограниченно свободным агентом. У россиянина завершается 13-летний контракт на 124 миллиона долларов, который он подписал в январе 2008 года.