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Thе Athletic: Овечкин сам решил отложить переговоры по новому контракту с «Вашингтоном»

21:06
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
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«Вашингтон» намерен подписать новый контракт с капитаном команды Александром Овечкиным. Однако россиянин сам решил отложить переговоры на некоторое время, сообщает The Athletic.

Генеральный менеджер «Кэпиталз» Брайан Маклеллан уже общался с Овечкиным, который лично ведет все переговоры, по этому вопросу.

Стороны решили взять некоторую паузу и дождаться того времени, когда прояснятся условия проведения следующего сезона НХЛ.

35-летний Овечкин после нынешнего сезона может стать неограниченно свободным агентом. У россиянина завершается 13-летний контракт на 124 миллиона долларов, который он подписал в январе 2008 года.

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