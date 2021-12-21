НХЛ и профсоюз лиги договорились приостановить регулярный чемпионат с 22 по 25 декабря, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, команды не смогут проводить никаких мероприятий до 14 часов 26 декабря по местному времени, в том числе тестирование игроков на коронавирус. Матчи, которые должны пройти в ночь на 22 декабря, состоятся согласно расписанию. Это касается игр «Вашингтон» — «Филадельфия» и «Тампа» — «Вегас». Остальные восемь матчей уже были перенесены.

Ранее инсайдер Эллиот Фридман сообщил, что сезон будет остановлен до Рождества — 26 декабря. На день раньше командам будет разрешено посетить клубную базу, чтобы сдать тесты на коронавирус. До этой даты будут отменены все тренировки и иные клубные мероприятия.

Также до этого НХЛ отменила все матчи до Рождества между клубами, которым нужно пересекать границу между Канадой и США.