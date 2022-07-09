The Athletic: Малкин считает неуважением предложенный «Питтсбургом» контракт
Издание The Athletic опубликовало информацию по поводу переговоров между «Питтсбургом» и нападающим Евгением Малкиным.
По информации источника, «Пингвинз» предложили двухлетний контракт на 12 миллионов долларов. Однако российский форвард посчитал такое предложение неуважением. Он недоволен сроком договора, так как хрочет соглашение на четыре года.
Контракт 35-летнего Малкина с «Пингвинз», за который выступает с 2006 года, заканчивается этим летом. Ранее россиянин выразил надежду на то, что останется в клубе.
Напомним, 7 июля «Питтсбург» подписали с Крисом Летангом новый 6-летний контракт на 36,6 миллиона долларов.
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|0
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|0
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|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
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|0
|0
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|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
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|В
|П
|О
|1
|Анахайм
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|Ванкувер
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|0
|0
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|Вегас
|0
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|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
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