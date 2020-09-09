The Athletic: Летанг считает, что «Питтсбург» его обменяет

Защитник Крис Летанг может покинуть «Питтсбург». Хоккеист поделился такими соображениями с партнерами по команде. Он считает, что его могут обменять в межсезонье или в следующем сезоне, сообщает The Athletic.

По информации источника, генеральный менеджер «Пингвинз» Джим Рутерфорд оценивает интерес к 33-летнему канадскому защитнику.

Контракт Летанга с зарплатой 7,25 миллиона долларов в год будет действовать до конца сезона-2021/22. Он провел всю свою карьеру в «Питтсбурге». В составе «Пингвинов» Летанг три раза выигрывал Кубок Стэнли.