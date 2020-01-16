The Athletic: Денисенко и Капризов вошли в топ-10 перспективных игроков НХЛ
Североамериканский специалист по молодежному хоккею Кори Пронман составил для The Athletic рейтинг перспективных игроков НХЛ по состоянию на экватор сезона. Эти игроки не провели ни одного матча в лиге.
На первом месте центральный нападающий Тревор Зеграс, задрафтованный «Анахаймом». Пятый — нападающий «Локомотива» Григорий Денисенко («Флорида»), девятый — форвард ЦСКА Кирилл Капризов («Миннесота).
13. Кирилл Марченко — СКА («Коламбус»)
16. Василий Подколзин — СКА («Ванкувер»)
18. Александр Романов — ЦСКА («Монреаль»)
25. Виталий Кравцов — («Рейнджерс»)
57. Егор Замула — WHL («Филадельфия»
59. Иван Морозов — СКА («Вегас»)
65. Александр Хованов — QMJHL («Миннесота»)
66. Дмитрий Воронков — «Ак Барс» («Коламбус»)
Вратари
2. Илья Сорокин — ЦСКА («Айлендерс»)
3. Иван Просветов — АХЛ («Аризона»)