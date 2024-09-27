The Athletic: «Чикаго» в 2026 году может подписать Капризова
«Чикаго» проявляет интерес к российскому нападающему «Миннесоты» Кириллу Капризову.
«Я сообщал еще в июне, что «Блэкхокс» видят в Капризове потенциального большого игрока через два года, Мариана Хоссу этого поколения, так сказать. Капризов заинтригован этой возможностью? Конечно. Он хочет этого прямо сейчас? Нет. Я случайно оговорился
У Капризова осталось два года по контракту. Это решение отложено. Не хотел подразумевать обратного. Короче говоря: «Блэкхокс» положили глаз на Капризова через два года, а не наоборот», — написал в соцсети X журналист The Athletic Марк Лазерус, ответив на сообщение B/R Open Ice о том, что россиянин хочет перебраться в «Чикаго».
В прошлом сезоне 27-летний россиянин сыграл 75 матчей и набрал 96 (46+50) очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
4.10
5.10
8.10
9.10
10.10
11.10
|4.10
|20:00
|
Баффало – Нью-Джерси
|- : -
Новости