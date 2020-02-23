The Athletic: «Цель побить рекорд Гретцки становится более реальной, чем казалось когда-то»

Журналист The Athletic Скотт Бернсайд поделился мыслями о перспективах капитана «Вашингтона» Александра Овечкина превзойти рекорд легендарного Уэйна Гретцки по количеству голов за карьеру (894). На счету россиянина на данный момент ровно 700 шайб.

— В 2016 году я поехал в Нью-Йорк, чтобы посмотреть, как Овечкин забросит 500-й гол в карьере. По ходу того сезона он уже превзошел Сергея Федорова по количеству голов для россиян и готовился стать первым представителем России, который покорит магическую отметку в 500 шайб.

Тогда он говорил о том, как любит забивать. Как желание отправить шайбу в сетку подпитывает его.

Но отдельно запомнились его слова о том, что это будет большой честью стать первым россиянином, которому покорился рубеж в 500 очков. Однако Овечкин отдавал себе отчет в том, что рано или поздно этот рекорд побьют. Как он побил рекорд Федорова.

Его не пугала и не раздражала эта мысль. Алекс относился к ней абсолютно спокойно.

Но в одном он был уверен твердо: никто не забьет больше, чем Уэйн Гретцки. Это казалось просто нереальным.

Четыре года и 200 голов спустя, кажется, что эта цель становится более реальной, чем казалось когда-то.