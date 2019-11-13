TFP: «Лос-Анджелес» активно пытается обменять Ковальчука. Но предложений пока нет

«Лос-Анджелес» уже продолжительное время пытается расстаться с нападающим Ильей Ковальчуком, сообщает журналист The Fourth Period Дэвид Погнотта.

Пока клуб принял решение, что 36-летний россиянин не будет принимать участие в матчах. Хотя тренироваться с командой ему не запрещают.

По информации издания, «Кингз» активно пытались обменять нападающего. Однако он не привлек интереса у других клубов. Агент Ковальчука Джей Пи Бэрри получил разрешение от «Королей» также вести поиски новой команды для своего клиента, чтобы ускорить процесс. Однако пока конкретных предложений не последовало.

Kings have indeed been trying to move Kovalchuk recently, and I'm told his agent is assisting in trying to facilitate a trade. Kovalchuk has a full NMC, so he'll have a say in where he waives it to, if a trade can be figured out. — David Pagnotta (@TheFourthPeriod) November 13, 2019

Не стоит забывать, что у Ковальчука в контракте прописан пункт на запрет на обмен, так что россиянин еще должен согласиться на переход в другой клуб.

15 декабря «Лос-Анджелес» должен выплатить нападающему бонус в размере 5,3 миллиона долларов. Зарплата россиянина в этом сезоне составит 700 тысяч долларов. В общей сложности за год он заработает 6 миллионов.

Также у него останется еще один год контракта, за который он должен заработать 4,25 миллиона долларов. Средняя же зарплата Ковальчука, по условиям 3-летнего контракта, который он подписал в 2018 году, составляет 6,25 миллиона.

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