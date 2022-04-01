Тэйвз сыграл 1000-й матч в НХЛ

«Чикаго» играет с «Флоридой» в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе «Блэкхокс» на льду появился нападающий Джонатан Тэйвз.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, 33-летний канадец достиг отметки в 1000 сыгранных матчей.

Канадский напалающий с 2007 года выступает за «Чикаго». В 999 матчах Тэйвз набрал 844 (355+489) очка.