Тэйлор Холл: «Никто в «Нью-Джерси» не может сказать, что проводит хороший сезон»

Форвард «Нью-Джерси» Тэйлор Холл прокомментировал смену главного тренера в команде. Джона Хайнса заменил Ален Насреддин.

— Когда мы ехали после игры в понедельник, настроение в автобусе было тяжелое, — приводит слова Холла российская версия официального сайта НХЛ. — Мы проиграли 1:7, я забросил только четыре шайбы за сезон, у команды не идет игра. Что может быть хуже этого? Но хочется верить, что ситуацию можно исправить. Сегодня начинается новая глава, мне и команде дают новый шанс. Я говорю о том, что набрал несколько очков, но надеюсь, что буду играть лучше, что удача не отвернется от меня. А там видно будет.

У нас не идет командная игра, и поэтому у нас сменился тренер. Никто из нас не может сказать, что проводит хороший сезон, о котором бы лет через десять можно было вспомнить и восхититься им. Нам надо разобраться с этим. Всем игрокам нужно выйти на уровень, которого никто из нас еще не достиг в этом сезоне. Если Ален справится с этим, значит так тому и быть.

Конечно, мы пересекались, у нас хорошие отношения, мы вместе обедали, здоровались, ездили в автобусе. Но он никогда не работал со мной как тренер. Этого не было. И мне интересно узнать, что это такое. Я знаю, что он работал с защитниками. Мне интересно, что он хочет от меня, что мне надо изменить или поправить. Я готов к этому и только за. Другого пути нет.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков