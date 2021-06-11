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Тэйлор Холл намерен подписать с «Бостоном» многолетний контракт

22:20
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Нападающий Тэйлор Холл признался, что хотел бы подписать с «Бостоном» контракт на несколько лет.

«Я даже не знаю, какова на данный момент моя цена. У меня такое ощущение, что я провел два разных сезона. Но я сейчас не намерен раздувать свою стоимость. Мне повезло заработать достаточно денег, но сейчас мне хочется играть в подходящей команде, нежели получить большой и длинный контракт. Я бы хотел, чтобы на пару лет это место стало моим домом.

Мне кажется, что мое место здесь, и я надеюсь, что в клубе считают так же. Пока пусть пыль уляжется. Я уверен, что им со многим надо разобраться. Остальные ребята, которых это касается, играют здесь дольше меня. Так что сначала надо разобраться с ними, а потом, надеюсь, придумаем что-то и мы», — цитирует Холла русскоязычный сайт НХЛ.

Контракт Холла с «Бостоном» истекает 28 июля. После этой даты хоккеист может стать неограниченно свободным агентом.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/vopros-deneg-dlya-halla-ne-glavnoe/c-325309368

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