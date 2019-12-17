Тэйлор Холл: «Когда мне исполнится 65 лет, буду помнить, как фанаты «Нью-Джерси» поют MVP»

Новичок «Аризоны» Тэйлор Холл поделился впечатлениями от своего обмена из «Нью-Джерси». В конце сезона он может стать свободным агентом.

— Не каждый день как игрок вы можете перепрыгнуть на такое количество мест в турнирной таблице и прийти в команду, которая находится на первом месте в дивизионе, — приводятся слова Холла в Twitter Дэна Росена. — Это огромный импульс.

После того, как моя карьера закончится, когда мне исполнится 65 лет, я все еще буду помнить, как фанаты «Нью-Джерси» поют MVP для меня. Это то, что останется со мной на какое-то время. Определенно это был самый веселый хоккейный сезон на сегодняшний день.

Что касается моего контракта, то не думаю, что это здоровая ситуация для того, чтобы быть в центре внимания прямо сейчас. Рад не думать об этом какое-то время и просто играть.

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