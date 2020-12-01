Сын бывшего защитника «Филадельфии» Дмитрия Тертышного Александр в интервью «СЭ» рассказал, с какими трудностями столкнулись его родители после переезда в Северную Америку.

— Всех деталей перехода в 1998 году не знаю, но главное — это был выбор моего отца и его агента, — сказал Тертышный-младший в интервью «СЭ». — Папа несколько лет отлично играл в России, и все поняли, что он готов к НХЛ. Отец очень хотел играть за «Филадельфию». Семья с этим решением его, конечно, поддержала.

По словам Александра Тертышного, переезд из Челябинска в Америку его родителям дался непросто. По его словам, незадолго до этого в России начался экономический кризис, и они остались почти без денег. При этом «Филадельфия» помогла семье с отелем, который был недалеко от арены, предоставила бесплатные завтраки. Но при этом около месяца у них практически не было денег. (Михаил Скрыль)