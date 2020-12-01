Сын защитника «Филадельфии» Дмитрия Тертышного Александр в интервью «СЭ» рассказал историю, приключившуюся с его отцом на тренинг-кэмпе «Флайерз».

— Сразу после драфта в 1995 году папу пригласили в «Филадельфию», но он решил, что ехать пока рано и что будет лучше развиваться в России, — отметил Тертышный-младший в интервью «СЭ». — Так сказать, набраться опыта и окрепнуть физически, чтобы прилететь в Америку с большими шансами закрепиться в НХЛ. В таком возрасте нужно играть, а не сидеть на лавке. Несколько лет он развивался в «Тракторе», а затем его пригласили в основу «Филадельфии».

Есть известная история про папу на тренинг-кэмпе. Как-то утром им нужно было бежать кросс — два или три километра. Партнеры разбудили папу, он надел шлепки, не зная о том, что сейчас придется бегать. Как я понял, отец одолжил у кого-то кеды, которые ему были малы, и надел их на босу ногу. При этом время папа показал просто отличное. После пробежки он сел на лавочку, снял кеды и понял, что ноги разбиты и буквально истекают кровью. Увидев это, тренер спросил: «Что случилось? Какого черта ты побежал в такой обуви?» Отец ответил: «Меня разбудили и сказали бежать — я и побежал». Думаю, это показало его отношение к делу, и так он стал частью команды. (Михаил Скрыль)