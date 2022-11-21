Терещенко заявил, что КХЛ держалась за счет легионеров
Бывший нападающий сборной России по хоккею Алексей Терещенко поделился мнением о том, что в НХЛ мало отечественных игроков, а КХЛ держалась за счет иностранцев.
«У нас нет игроков в НХЛ. По сравнению со шведами, чехами, финнами вообще беда полная! Нас уже словаки скоро догонят. У нас центральных нападающих нет, кроме Жени Малкина. Бучневич играет с краю. Так и есть, мы рискуем дальше деградировать. А в нашей лиге мы держались за счет того, что к нам приезжали сильные иностранцы», — приводит слова Терещенко Legalbet.
В нынешнем сезоне в НХЛ выступают 38 российских хоккеистов.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|18
|15
|3
|30
|2
|Каролина
|18
|10
|8
|23
|3
|Айлендерс
|19
|11
|8
|22
|4
|Рейнджерс
|19
|9
|10
|22
|5
|Питтсбург
|19
|9
|10
|21
|6
|Филадельфия
|18
|7
|11
|18
|7
|Вашингтон
|20
|7
|13
|17
|8
|Коламбус
|18
|7
|11
|15
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|18
|16
|2
|32
|2
|Торонто
|19
|10
|9
|24
|3
|Тампа-Бэй
|18
|11
|7
|23
|4
|Детройт
|18
|9
|9
|22
|5
|Флорида
|19
|9
|10
|20
|6
|Монреаль
|18
|9
|9
|19
|7
|Баффало
|18
|7
|11
|14
|8
|Оттава
|17
|6
|11
|13
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|18
|11
|7
|24
|2
|Виннипег
|16
|10
|6
|21
|3
|Колорадо
|16
|10
|6
|21
|4
|Сент-Луис
|17
|9
|8
|18
|5
|Нэшвилл
|18
|8
|10
|18
|6
|Миннесота
|18
|8
|10
|18
|7
|Чикаго
|18
|6
|12
|15
|8
|Аризона
|16
|6
|10
|13
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|19
|14
|5
|29
|2
|Лос-Анджелес
|21
|11
|10
|24
|3
|Сиэтл
|18
|10
|8
|23
|4
|Эдмонтон
|18
|10
|8
|20
|5
|Калгари
|17
|8
|9
|18
|6
|Ванкувер
|18
|6
|12
|15
|7
|Сан-Хосе
|20
|6
|14
|15
|8
|Анахайм
|18
|5
|13
|11
|21.11
|02:00
|
Коламбус – Флорида
|5 : 3
|21.11
|03:00
|
Чикаго – Питтсбург
|3 : 5
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|18
|34
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|18
|30
|
|
Эрик Карлссон
Сан-Хосе
|20
|28
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|18
|16
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|18
|13
|
|
Андрей Свечников
Каролина
|18
|12
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|14
|1.89
|
|
Коннор Хеллибак
Виннипег
|13
|2.07
|
|
Витек Ванечек
Нью-Джерси
|11
|2.09