Терещенко заявил, что КХЛ держалась за счет легионеров

Бывший нападающий сборной России по хоккею Алексей Терещенко поделился мнением о том, что в НХЛ мало отечественных игроков, а КХЛ держалась за счет иностранцев.

«У нас нет игроков в НХЛ. По сравнению со шведами, чехами, финнами вообще беда полная! Нас уже словаки скоро догонят. У нас центральных нападающих нет, кроме Жени Малкина. Бучневич играет с краю. Так и есть, мы рискуем дальше деградировать. А в нашей лиге мы держались за счет того, что к нам приезжали сильные иностранцы», — приводит слова Терещенко Legalbet.

В нынешнем сезоне в НХЛ выступают 38 российских хоккеистов.