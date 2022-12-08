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Сегодня, 11:35

Терещенко об Овечкине: «Александр побьет рекорд Гретцки за три сезона»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Алексей Терещенко прокомментировал «СЭ» игру форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (4:1).

«Забил дважды в пустые ворота. Но важно забивать в каждом матче. Пусть продолжает. Считаю, что Александр побьет рекорд Гретцки за три сезона», — сказал Терещенко «СЭ».

В матче с «Филадельфией» Овечкин сделал дубль в конце третьего периода, он забросил обе шайбы в пустые ворота. Теперь у россиянина 795 голов в НХЛ, он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), на второй строчке — Горди Хоу (801).

Александр Овечкин
Алексей Терещенко
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Уэйн Гретцки
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2 Каролина 26 14 12 34
3 Питтсбург 26 14 12 32
4 Айлендерс 27 16 11 32
5 Рейнджерс 28 13 15 31
6 Вашингтон 28 12 16 28
7 Филадельфия 27 9 18 23
8 Коламбус 25 8 17 18
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 25 21 4 43
2 Торонто 27 16 11 38
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4 Детройт 25 13 12 31
5 Флорида 26 12 14 28
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7 Баффало 26 12 14 25
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Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 24 16 8 33
2 Даллас 26 14 12 33
3 Миннесота 25 13 12 28
4 Колорадо 24 13 11 27
5 Нэшвилл 23 12 11 26
6 Сент-Луис 26 12 14 24
7 Аризона 24 7 17 18
8 Чикаго 25 7 18 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 28 19 9 39
2 Сиэтл 25 15 10 33
3 Лос-Анджелес 28 14 14 32
4 Эдмонтон 27 15 12 30
5 Калгари 26 13 13 29
6 Ванкувер 27 12 15 27
7 Сан-Хосе 29 8 21 21
8 Анахайм 27 7 20 17
Результаты / календарь
28.11
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30.11
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13.12
8.12 03:00
Филадельфия – Вашингтон
 1 : 4
8.12 03:30
Коламбус – Баффало
 4 : 9
8.12 04:00
Калгари – Миннесота
 5 : 3
8.12 05:00
Колорадо – Бостон
 0 : 4
8.12 05:30
Эдмонтон – Аризона
 8 : 2
8.12 06:00
Вегас – Рейнджерс
1 : 5
8.12 06:30
Сан-Хосе – Ванкувер
 5 : 6 ОТ
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 27 52
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 27 44
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 26 41
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 27 24
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 26 23
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

26 21
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 18 1.82
Витек Ванечек

Витек Ванечек

Нью-Джерси

 17 2.06
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

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