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Сегодня, 15:40

Терещенко дал совет Мичкову после вывода из состава «Филадельфии»: «Это повод задуматься и поменять отношение»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал «СЭ» вывод нападающего «Филадельфии» Матвея Мичкова из состава команды.

Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла объяснил отсутствие россиянина в составе на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (2:1 Б) намерением «помочь Мичкову».

«Мы не знаем всех нюансов вывода его из состава. Но в России у него, насколько понимаю, были такие же проблемы. Думаю, что это повод немного поменять свое отношение. Если Матвей хочет быть игроком высокого уровня, ему надо уметь играть и в атаке, и в обороне. И играть правильно. Хоккей — это игра на всех участках», — сказал Терещенко «СЭ».

В нынешнем сезоне Мичков забил 4 гола и сделал 6 результативных передач в 13 играх за свою команду. Он подписал трехлетний контракт новичка с «Филадельфией» в июле этого года.

Алексей Терещенко
Матвей Мичков
ХК Филадельфия Флайерз
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