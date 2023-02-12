Терещенко— о покере Панарина: «Знал, что он способен на такое!»

Бывший нападающий сборной России Алексей Терещенко прокомментировал «СЭ» четыре заброшенных шайбы форвардом «Рейнджерс» Артемием Панариным в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (6:2). Для 31-летнего россиянина это первый покер в карьере.

«Конечно, знал, что он способен на такое! Ему же не просто так дали такой контракт. Это его работа, обязанность. Наверное, с Тарасенко сходили куда-то, хорошо посидели, сейчас он зацепится за это. Конечно, Артемий способен повторить такой результат. Думаю, такое еще мы увидим», — сказал Терещенко «СЭ».

В текущем сезоне Панарин провел 53 матча за «Рейнджерс», в которых набрал 59 (16+43) очков.