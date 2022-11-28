Терещенко оценил игру Капризова в матче с «Аризоной»: «Он лидер! Это его работа»

Бывший нападающий «Ак Барса» и сборной России Алексей Терещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил игру форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (4:3).

«Он лидер! Он должен это делать! Это его работа. Он за это получает деньги, поэтому он должен становиться лучше с каждым днем. Если ты хочешь быть наверху, ты должен показывать результат, иначе будешь никому не нужен. Потенциал Капризова в НХЛ? Все зависит от него и обстоятельств вокруг, от партнеров. Парень проделывает большую работу, старается, у него есть талант», — сказал Терещенко «СЭ».

25-летний россиянин набрал 3 (1+2) очка и стал второй звездой матча с «Аризоной». В текущем сезоне Капризов провел 21 матч, в которых набрал 27 (13+14) очков.