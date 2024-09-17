Терещенко: «Овечкин — профессионал. Желаю ему здоровья и достойного завершения сезона»

Экс-форвард «Динамо» и сборной России Алексей Терещенко поздравил своего бывшего партнера по национальной команде Александра Овечкина с днем рождения.

17 сентября российскому хоккеисту исполнилось 39 лет.

«Поздравляю Александра с днем рождения. Овечкин — профессионал. По-другому его не назовешь. Не профессионал не может стать большим мастером или звездой. Какие-то слова в его адрес излишни. Желаю Александру здоровья, успехов, благополучия и достойного завершения сезона», — цитирует Терещенко Metaratings.ru.

Терещенко, как и Овечкин, воспитывался в спортивной школе московского «Динамо». Они так и не сыграли в одном клубе, но в один и тот же период вызывались в сборную России. Оба игрока приняли участие в финале чемпионата мира Россия — Канада в 2008 году.