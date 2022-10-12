Терещенко — о Кравцове : «Если по каждой травме впадать в депрессию, то в НХЛ делать нечего»
Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на травму нападающего «Рейнджерс» Виталия Кравцова, полученную в первом матче сезона НХЛ против «Тампы» (3:1).
«Хоккеисты каждый день сталкиваются с повреждениями, травмами. Если там нет ничего серьезного, то не думаю, что его это должно подкосить. Если по каждой травме впадать в депрессию, то в НХЛ делать нечего. Ему нужно показывать результат, свой уровень и характер. Если он хочет там играть, то он должен показывать, на что он способен, доказывать всем, что он может», — сказал Терещенко «СЭ».
Кравцов суммарно отыграл 1 минуту 28 секунд в матче против «Тампы».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|1
|1
|0
|2
|2
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|3
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|4
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|5
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|6
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|7
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|8
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|3
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|4
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|5
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|6
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|7
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|8
|Тампа-Бэй
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нэшвилл
|2
|2
|0
|4
|2
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|5
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|6
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|7
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|8
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|6
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|7
|Лос-Анджелес
|1
|0
|1
|0
|8
|Сан-Хосе
|2
|0
|2
|0
|13.10
|02:00
|
Вашингтон – Бостон
|- : -
|13.10
|02:00
|
Каролина – Коламбус
|- : -
|13.10
|02:00
|
Монреаль – Торонто
|- : -
|13.10
|04:30
|
Колорадо – Чикаго
|- : -
|13.10
|05:00
|
Анахайм – Сиэтл
|- : -
|13.10
|05:00
|
Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
|И
|О
|
|
Нино Нидеррайтер
Нэшвилл
|2
|3
|
|
Мика Зибанежад
Рейнджерс
|1
|2
|
|
Габриэль Виларди
Лос-Анджелес
|1
|2
|И
|Г
|
|
Нино Нидеррайтер
Нэшвилл
|2
|3
|
|
Мика Зибанежад
Рейнджерс
|1
|2
|
|
Логан Кутюр
Сан-Хосе
|2
|1
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|1
|1.00
|
|
Юусе Сарос
Нэшвилл
|1
|1.00
|
|
Кевин Ланкинен
Нэшвилл
|1
|2.00