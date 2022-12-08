Терещенко о рекорде Карпизова: «Пусть будет хоть 89 игр подряд с результативными действиями. Главное, чтобы русские забивали»

Бывший форвард сборной России Алексей Терещенко прокомментировал «СЭ» новый рекорд нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова, который продлил результативную серию до 13 матчей подряд и побил рекорд «Уайлд» по этому показателю.

«Дальше нужно продолжать так играть. Пусть у него будет хоть 89 матчей подряд с результативными действиями. Главное, чтобы русские забивали», — сказал Терещенко «СЭ».

В сезоне-2022/23 Капризов набрал 33 (17+16) очка в 25 матчах.