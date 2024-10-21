Терещенко — о первой шайбе Овечкина в сезоне: «Он просто приближается к рекорду Гретцки, вот и все»
Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал первую шайбу форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в новом сезоне НХЛ.
«Он просто делает свою работу. Думаю, эта шайба никак не повлияет на его настрой, потому что он знает, что ему нужно. Он просто приближается к рекорду Гретцки, вот и все», — приводит слова Терещенко LiveResult.ru.
Овечкин забросил шайбу 20 октября в матче против «Нью-Джерси» (6:5 ОТ). Теперь у 39-летнего россиянина 854 гола в североамериканской лиге за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.
Источник: LiveResult.ru
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|5
|4
|1
|9
|3
|Вашингтон
|4
|3
|1
|6
|4
|Айлендерс
|5
|2
|3
|6
|5
|Питтсбург
|7
|3
|4
|6
|6
|Каролина
|4
|2
|2
|4
|7
|Коламбус
|5
|2
|3
|4
|8
|Филадельфия
|5
|1
|4
|3
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|И
|В
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|О
|1
|Флорида
|7
|4
|3
|9
|2
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|6
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|3
|7
|3
|Тампа-Бэй
|4
|3
|1
|6
|4
|Торонто
|5
|3
|2
|6
|5
|Оттава
|5
|3
|2
|6
|6
|Монреаль
|6
|2
|4
|5
|7
|Баффало
|7
|2
|5
|5
|8
|Детройт
|5
|2
|3
|4
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|5
|5
|0
|10
|2
|Даллас
|6
|5
|1
|10
|3
|Юта
|6
|4
|2
|9
|4
|Миннесота
|5
|3
|2
|8
|5
|Сент-Луис
|6
|4
|2
|8
|6
|Чикаго
|6
|2
|4
|5
|7
|Колорадо
|5
|1
|4
|2
|8
|Нэшвилл
|5
|0
|5
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|5
|4
|1
|9
|2
|Сиэтл
|6
|4
|2
|8
|3
|Вегас
|6
|3
|3
|7
|4
|Лос-Анджелес
|5
|2
|3
|6
|5
|Ванкувер
|5
|2
|3
|6
|6
|Анахайм
|4
|2
|2
|5
|7
|Эдмонтон
|6
|2
|4
|4
|8
|Сан-Хосе
|5
|0
|5
|2
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|- : -
|21.10
|03:00
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