Терещенко — о первой шайбе Овечкина в сезоне: «Он просто приближается к рекорду Гретцки, вот и все»

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал первую шайбу форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в новом сезоне НХЛ.

«Он просто делает свою работу. Думаю, эта шайба никак не повлияет на его настрой, потому что он знает, что ему нужно. Он просто приближается к рекорду Гретцки, вот и все», — приводит слова Терещенко LiveResult.ru.

Овечкин забросил шайбу 20 октября в матче против «Нью-Джерси» (6:5 ОТ). Теперь у 39-летнего россиянина 854 гола в североамериканской лиге за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.