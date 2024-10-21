Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 03:43

Терещенко — о первой шайбе Овечкина в сезоне: «Он просто приближается к рекорду Гретцки, вот и все»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал первую шайбу форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в новом сезоне НХЛ.

«Он просто делает свою работу. Думаю, эта шайба никак не повлияет на его настрой, потому что он знает, что ему нужно. Он просто приближается к рекорду Гретцки, вот и все», — приводит слова Терещенко LiveResult.ru.

Овечкин забросил шайбу 20 октября в матче против «Нью-Джерси» (6:5 ОТ). Теперь у 39-летнего россиянина 854 гола в североамериканской лиге за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.

Источник: LiveResult.ru
Александр Овечкин
Алексей Терещенко
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Читайте также
Мирра Андреева сыграет с Касаткиной в финале турнира в Нинбо
Илан Шор назвал выборы и референдум в Молдавии разгромом власти
Касаткина обыграла Мирру Андрееву в финале турнира WTA в Нинбо
Азаров прокомментировал возможность создания Киевом ядерного оружия
Станкович стал похож на Абаскаля, у «Локо» появилась неожиданная проблема, а «Зенит» превратился в мишень для нападок. Четыре главных вывода после 12 тура РПЛ
Президент Молдавии будет избран во втором туре
Популярное видео
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Что будет со Звягиным. «Спартак» — уже не тот?
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Рыбин — о шайбе Овечкина: «Есть первый гол в сезоне, надо двигаться к рекорду»
«Российская звезда известна своим мастерством забивать». Реакция на 854-й гол Овечкина в НХЛ
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Первый гол Овечкина в сезоне! До рекорда Гретцки теперь осталось 40
«Вашингтон» в овертайме победил «Нью-Джерси», Овечкин забил гол
Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки? Расклады после 854-го гола Александра
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 8 5 3 11
2 Рейнджерс 5 4 1 9
3 Вашингтон 4 3 1 6
4 Айлендерс 5 2 3 6
5 Питтсбург 7 3 4 6
6 Каролина 4 2 2 4
7 Коламбус 5 2 3 4
8 Филадельфия 5 1 4 3
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 7 4 3 9
2 Бостон 6 3 3 7
3 Тампа-Бэй 4 3 1 6
4 Торонто 5 3 2 6
5 Оттава 5 3 2 6
6 Монреаль 6 2 4 5
7 Баффало 7 2 5 5
8 Детройт 5 2 3 4
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 5 5 0 10
2 Даллас 6 5 1 10
3 Юта 6 4 2 9
4 Миннесота 5 3 2 8
5 Сент-Луис 6 4 2 8
6 Чикаго 6 2 4 5
7 Колорадо 5 1 4 2
8 Нэшвилл 5 0 5 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 5 4 1 9
2 Сиэтл 6 4 2 8
3 Вегас 6 3 3 7
4 Лос-Анджелес 5 2 3 6
5 Ванкувер 5 2 3 6
6 Анахайм 4 2 2 5
7 Эдмонтон 6 2 4 4
8 Сан-Хосе 5 0 5 2
Результаты / календарь
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
21.10 03:00
Анахайм – Лос-Анджелес
 - : -
21.10 03:00
Сан-Хосе – Колорадо
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости