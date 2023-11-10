Терещенко назвал нокдаун Малкина абсолютно игровым моментом

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, что игрок «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе отправил в нокдаун нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина в нокдаун.

«Это был абсолютно игровой момент. Произошла стычка под воротами, ничего такого там и не было. Ситуация абсолютно нормальная. Малкин получил удар, потом встал и пошел», —сказал Терещенко корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

В середине первого периода в матче НХЛ «Питтсбург» — «Лос-Анджелес» Кемпе устроил потасовку с игроком «Питтсбурга» Крисом Летангом.

Малкин вступился за партнера, но Кемпе ударом с левой руки отправил Малкина в нокдаун. В текущем сезоне россиянин провел 12 матчей, в которых отметился семью заброшенными шайбами и шестью результативными передачами.