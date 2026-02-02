Температура воздуха на момент начала матча «Тампа» — «Бостон» составила пять градусов

Температура воздуха на момент вбрасывания шайбы на старте матча регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» — «Бостон» в рамках «Стадионной серии» составила пять градусов по Цельсию, сообщает пресс-служба лиги.

Это ниже, чем было на последней игре под открытым небом в Бостоне («Зимняя классика» 2023 года) — тогда она составляла 11 градусов по Цельсию.

Матч «Тампа» — «Бостон» проходит на стадионе «Рэймонд Джеймс» в Тампе (штат Флорида).