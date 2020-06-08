Темнокожие хоккеисты НХЛ создали альянс по борьбе с расизмом

Группа хоккеистов НХЛ объявила о создании альянса против расизма и нетерпимости в хоккее. Ее руководители — Аким Алиу и нападающий «Сан-Хосе» Эвандер Кейн. В исполнительный комитет вошли Тревор Дэйли, Мэтт Дамба, Уэйн Симмондс, Крис Стюарт и Джоэл Уорд.

«Мы стремимся стать движущей силой позитивных перемен не только в хоккее, но и в обществе. Несмотря на то, что будем независимы от НХЛ, надеемся продуктивно работать с лигой для достижения этих важных изменений. Создавая альянс, уверены, что сможем вдохновить новое поколение хоккеистов и болельщиков.

Мы надеемся, что любой, кто наденет коньки или сядет на трибуны, сделает это, не беспокоясь о расе, поле или социально-экономическом происхождении. Он сможет выразить свою культуру, идентичность, ценности и личность, не опасаясь возмездия", — отмечено в заявлении.