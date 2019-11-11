Телеканал Sportsnet выступил с заявлением по ситуации с Черри

Телеканал Sportsnet выступил с заявлением относительно увольнения популярного журналиста и телеведущего Дона Черри в связи со скандалом на расовой почве. 85-летний хоккейный эксперт был уволен за свои высказывания в прямом эфире.

— Спорт объяединяет людей. Он сплачивает нас, а не разделяет. После обсуждения с Доном Черри ситуации с его высказываниями в субботней программе мы пришли к решению, что сейчас настало подходящее время, чтобы ему уйти. По ходу трансляции он позволил себе спорные высказывания, которые не соответствуют мнению и взглядам телеканала.

Дон — синоним хоккея. Он сыграл немаловажную роль в росте популярности этого вида спорта на протяжении последних сорока лет. Хотели поблагодарить Дона за его вклад в развитие хоккея и спортивного вещания в Канаде.

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