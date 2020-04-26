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Телеканал NBC составил символическую сборную «Вашингтона» из россиян

10:06
Лучшие российские игроки в истории «Кэпиталз». Фото nhl.com
Лучшие российские игроки в истории «Кэпиталз». Фото nhl.com
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Американский телеканал NBC Sports представил символическую сборную «Вашингтона», которая была сформирована только из российских игроков.

Вратарем был выбран Семен Варламов. Пару защитников составили Дмитрий Орлов и Сергей Гончар. В тройку нападения попали Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Александр Семин.

В текущем сезоне в составе «Вашингтона», помимо Овечкина, Кузнецова и Орлова, выступают голкипер Илья Самсонов и форвард Илья Ковальчук.

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