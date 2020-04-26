Телеканал NBC составил символическую сборную «Вашингтона» из россиян

Американский телеканал NBC Sports представил символическую сборную «Вашингтона», которая была сформирована только из российских игроков.

Вратарем был выбран Семен Варламов. Пару защитников составили Дмитрий Орлов и Сергей Гончар. В тройку нападения попали Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Александр Семин.

В текущем сезоне в составе «Вашингтона», помимо Овечкина, Кузнецова и Орлова, выступают голкипер Илья Самсонов и форвард Илья Ковальчук.