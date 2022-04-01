Тэлбот: «Капризов всегда находит способы повлиять на игру. Вот почему он суперзвезда»

Вратарь «Миннесоты» Кэм Тэлбот поделился мнением об игре форварда Кирилла Капризова в матче против «Питтсбурга» (3:4 ОТ). Россиянин забросил третью шайбу команды, которая перевела встречу в овертайм.

«Кажется, он никогда не забивает незначительные голы. Он всегда возвращает нас в игру, сравнивает счет, забивает победный в овертайме. Он всегда находит способы повлиять на игру, входит в матч, когда игра стоит на кону. Вот почему он суперзвезда», — приводит слова Тэлбота официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне Капризов провел 65 матчей, в которых набрал 83 (38+45) очка.