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Тексье, Пьетранджело и Фолиньо признаны звездами дня в НХЛ

08:36
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НХЛ назвала лучших хоккеистов очередного игрового дня.

Первая звезда дня — форвард «Коламбуса» Александр Тексье. Он набрал 2 (1+1) очка в матче с «Баффало» (4:3 ОТ), в его активе победная шайба в овертайме.

Вторая звезда дня — защитник «Сент-Луиса» Алекс Пьетранджело. В его активе победная шайба в игре с «Торонто» (3:2).

Третья звезда дня — нападающий «Коламбуса» Ник Фолиньо. В его активе гол и результативный пас в игре с «Баффало» (4:3 ОТ).

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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