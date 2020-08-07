Нападающий «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнен заявил, что готов взять на себя роль одного из лидеров команды.

— После ухода Умарка чувствуете ли, что вам необходимо сделать шаг вперед и взять на себя больше ответственности?

— Конечно! Я думаю, что мне нужно будет продолжать играть в свой хоккей, — цитирует Хартикайнена сайт КХЛ. — Я не говорю о давлении, просто я понимаю ситуацию. Линуса здесь нет, нужно формировать новые звенья. Это может занять определенное время, но я не нервничаю из-за этого. Иногда полезно видеть что-то новое. В глобальном смысле ничего не меняется, я буду тем же парнем, что и был раньше.

— Этим летом главным тренером стал ваш соотечественник Томи Лямся. Что можете рассказать о нем?

— Лямся фокусируется на системе — большинство, меньшинство и другие мелкие детали. У него хорошее видение процесса, и он прекрасный человек. Было приятно работать с ним все эти годы, и великолепно, что он получил шанс попробовать себя как главный тренер в клубе КХЛ. Он молод, но голоден и хочет работать. Это работа его мечты, он готовился все лето. Буду помогать ему, насколько это возможно.

Важным моментом для клуба был день, когда приехал Эркка Вестерлунд с совершенно новыми идеями. Лямся был все это время здесь, он знает систему, понимает русский менталитет. Он привносит в российский стиль какие-то финские черты и не хочет, чтобы мы сильно менялись. Думаю, будем больше работать над стратегией нашей игры в обороне. У нас всегда было много свободы в атаке, и Томи не будет избавляться от этого. А вот защита должна быть лучше структурирована.

— Какие сильные стороны своей команды вы можете выделить?

— У нас много талантливых игроков — Никита Сошников, Сакари Маннинен, Александр Кадейкин, Дмитрий Кугрышев, сейчас приехал Маркус Гранлунд. У нас отличные тройки, как первые две, так и остальные. Ни у кого нет проблем со скоростью, свобода в атаке помогает в трудные моменты, как например в плей-офф.

— Много внимания сейчас к Родиону Амирову. Ваше мнение об этом игроке?

— Он еще молод, но его отличительная черта в том, что он понимает игру. Год назад на предсезонке он меня удивил. В 17 лет был очень спокоен, умело обращался с шайбой и понимал, что нужно делать. Родиону осталось обрести стабильность и уверенность в себе.