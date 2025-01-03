Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 03:54

Владелец «Вашингтона» Леонсис: «Овечкин забивает с впечатляющей скоростью в свои 39 лет»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис прокомментировал погоню российского нападающего Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

«Ови забивает с впечатляющей скоростью — в свои 39 лет — которая превосходит все предыдущие кампании. Как мы и предсказывали, с сильной командой за спиной Алекс все ближе к рекорду. Ажиотаэ в Вашингтоне и на национальном уровне велики! Не упустите возможность — купите билеты сейчас на оставшуюся часть этого сезона и на следующий, так как мы можем стать свидетелями новой страницы в истории», — написал Леонсис в соцсети X.

В этом сезоне 39-летний россиянин провел 21 матч и набрал 27 (17+10) очков. За свою карьеру в НХЛ он забил 870 голов, до снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894 гола) ему осталось забросить 24 шайбы.

Александр Овечкин и&nbsp;Джейкоб Чикран. 24 гола до Гретцки! Овечкин опять забил — невозможно поверить, что ему 39 и он пропустил полтора месяца из-за травмы
Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
Читайте также
Комментатор, которого невозможно забыть. 70 лет со дня рождения Сергея Гимаева
Мать задушила восьмилетнего ребенка и выпала из окна в Санкт-Петербурге
Четыре россиянина вошли в топ-25 хоккеистов НХЛ за 25 лет по версии Sportsnet
Топ-5 самых шокирующих травм в ММА и боксе
Путин подписал первые документы в 2025 году
Хищение земельных участков и взятки. Дело экс-мэра Сочи Копайгородского
Популярное видео
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Овечкин забил 871-й гол в НХЛ за карьеру
НХЛ, расписание 3 января: «Флорида» — «Каролина», «Вашингтон» — «Миннесота» и другие матчи
Овечкин уступает Кросби. В Америке снова поставили Александра на ступень ниже в топ-25 игроков НХЛ
Тренер Овечкина по ОФП рассказал, как выглядит подготовка капитана «Вашингтона» к сезону
Ротенберг верит, что Овечкин побьет рекорд Гретцки в 2025 году: «Когда человек не сдается, то все выполнимо»
Овечкин занял второе место в рейтинге лучших хоккеистов XXI века по версии Sportsnet
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

НХЛ дисквалифицировала Закари Л`Еро на три матча

Тренин в меньшинстве забил «Вашингтону»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 37 25 12 52
2 Нью-Джерси 41 24 17 51
3 Каролина 37 22 15 46
4 Питтсбург 39 17 22 39
5 Коламбус 38 16 22 38
6 Филадельфия 38 17 21 38
7 Айлендерс 38 14 24 35
8 Рейнджерс 36 16 20 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 38 23 15 48
2 Флорида 38 23 15 48
3 Бостон 39 20 19 44
4 Тампа-Бэй 34 20 14 42
5 Оттава 36 19 17 40
6 Монреаль 37 17 20 37
7 Детройт 37 15 22 34
8 Баффало 38 14 24 32
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 39 27 12 55
2 Миннесота 38 23 15 50
3 Колорадо 38 23 15 46
4 Даллас 36 22 14 45
5 Сент-Луис 39 18 21 40
6 Юта 37 16 21 38
7 Нэшвилл 38 11 27 29
8 Чикаго 38 12 26 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 37 25 12 53
2 Лос-Анджелес 37 22 15 49
3 Эдмонтон 37 22 15 47
4 Калгари 37 18 19 43
5 Ванкувер 36 17 19 42
6 Сиэтл 38 17 21 36
7 Анахайм 36 15 21 34
8 Сан-Хосе 40 11 29 28
Результаты / календарь
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
3.01 03:00
Вашингтон – Миннесота
 - : -
3.01 03:00
Рейнджерс – Бостон
 - : -
3.01 03:00
Флорида – Каролина
 - : -
3.01 03:00
Коламбус – Детройт
 - : -
3.01 03:30
Айлендерс – Торонто
 - : -
3.01 04:00
Виннипег – Анахайм
 - : -
3.01 04:00
Даллас – Оттава
 - : -
3.01 05:00
Колорадо – Баффало
 - : -
3.01 05:00
Калгари – Юта
 - : -
3.01 06:00
Вегас – Филадельфия
 - : -
3.01 06:00
Сиэтл – Ванкувер
 - : -
3.01 06:30
Сан-Хосе – Тампа-Бэй
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости