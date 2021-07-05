«Тебя будет не хватать, Киви». Реакция соцсетей на гибель в США вратаря сборной Латвии и «Коламбуса»

Пользователи соцсетей выражают соболезнования по поводу гибели вратаря «Коламбуса» и сборной Латвии Матисса Кивлениекса.

Приводим несколько постов из соцсетей.

«Не могу поверить, что ты ушел».

«Тебя всегда будут помнить. Покойся с миром».

«Твое время еще не пришло. Мне так жаль. Ты был таким талантливым и уже проделал такой путь».

«Тебя будет не хватать, Киви».

«Все еще не могу поверить в это».

«Первый вратарь сборной Латвии, который обыграл Канаду. Покойся с миром, легенда!»

Голкипер трагически погиб в 24 года в воскресенье, 4 июля.

Кивлениекс начинал карьеру в рижском клубе «Призма». В 2013 году он уехал играть в Северную Америку, его не выбрали на драфте, но со временем он попал в систему «Коламбуса».

Всего в НХЛ Кивлениекс провел восемь матчей, в которых показал коэффициент надежности 3,09 при 89,9 процента отраженных бросков.