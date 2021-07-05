«Тебя будет не хватать, Киви». Реакция соцсетей на гибель в США вратаря сборной Латвии и «Коламбуса»
Пользователи соцсетей выражают соболезнования по поводу гибели вратаря «Коламбуса» и сборной Латвии Матисса Кивлениекса.
Приводим несколько постов из соцсетей.
«Не могу поверить, что ты ушел».
«Тебя всегда будут помнить. Покойся с миром».
«Твое время еще не пришло. Мне так жаль. Ты был таким талантливым и уже проделал такой путь».
«Тебя будет не хватать, Киви».
«Все еще не могу поверить в это».
«Первый вратарь сборной Латвии, который обыграл Канаду. Покойся с миром, легенда!»
Голкипер трагически погиб в 24 года в воскресенье, 4 июля.
Кивлениекс начинал карьеру в рижском клубе «Призма». В 2013 году он уехал играть в Северную Америку, его не выбрали на драфте, но со временем он попал в систему «Коламбуса».
Всего в НХЛ Кивлениекс провел восемь матчей, в которых показал коэффициент надежности 3,09 при 89,9 процента отраженных бросков.
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