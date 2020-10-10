Тайсон Бэрри стал игроком «Эдмонтона». Защитник заработает 3,75 миллиона за год

Защитник Тайсон Бэрри продолжит карьеру в «Эдмонтоне», сообщает пресс-служба «Ойлерз». Контракт с 29-летним канадцем рассчитан на один год. Хоккеист заработает 3,75 миллиона долларов.

В прошлом сезоне Бэрри провел в регулярном чемпионате НХЛ 70 матчей за «Торонто» и набрал 40 (5+35) очков. В плей-офф — 5 игр и 0 баллов результативности.

В общей сложности у защитника 346 очков (80+266) в 554 встречах регулярки и 14 (1+13) в 26 матчах плей-офф.