Тайсон Бэрри стал игроком «Эдмонтона». Защитник заработает 3,75 миллиона за год
21:34
Защитник Тайсон Бэрри продолжит карьеру в «Эдмонтоне», сообщает пресс-служба «Ойлерз». Контракт с 29-летним канадцем рассчитан на один год. Хоккеист заработает 3,75 миллиона долларов.
В прошлом сезоне Бэрри провел в регулярном чемпионате НХЛ 70 матчей за «Торонто» и набрал 40 (5+35) очков. В плей-офф — 5 игр и 0 баллов результативности.
В общей сложности у защитника 346 очков (80+266) в 554 встречах регулярки и 14 (1+13) в 26 матчах плей-офф.
LET'S GO! ?— Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) October 10, 2020
The #Oilers have agreed to terms with defenceman Tyson Barrie on a one-year, $ 3.75 million contract.@Rogers | #LetsGoOilers pic.twitter.com/rWnxgKhudO
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